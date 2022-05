«Celadina Rinasce»: arte e laboratori per fare rete e comunicare l’inclusione - Video

La pandemia ha lasciato segni indelebili nella città di Bergamo e ha interrotto la condivisione di luoghi, le occasioni di convivialità. Le reti relazionali che costituiscono le maglie del tessuto sociale cittadino, però, non si sono sfaldate e hanno resistito all’emergenza sanitaria. In questo contesto si inserisce il progetto Celadina Rinasce , promosso dalla Cooperativa sociale Lavorare Insieme in collaborazione con Officine TanteMani, nato nell’ambito del Bando «Artemisia» del Programma Rinascimento del Comune di Bergamo, Cesvi Fondazione Onlus e Gruppo Intesasanpaolo, pensato per dare un sostegno alla ripartenza delle attività del terzo settore, con l’obiettivo di rafforzare e promuovere il capitale e la coesione sociale, il benessere collettivo e il welfare nella città di Bergamo.