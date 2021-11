Che magia la Casa bergamasca di Babbo Natale a Gromo - Foto e Video

In tantissimi bimbi accompagnati dalle loro famiglie hanno preso d’assalto l’antico borgo di Gromo per consegnare la loro letterina direttamente nelle mani di Babbo Natale. Torna - attesissima - l’apertura della Casa bergamasca di Babbo Natale in Valle Seriana, un appuntamento capace di donare leggerezza e magia a grandi e piccini . Per raggiungere la casa di Babbo Natale, allestita nell’antico palazzo Scacchi Filisetti, bisogna seguire una corda che dal parcheggio conduce su su fino alla piazza del bellissimo borgo addobbato con luci e alberi di Natale. I negozi e i ristoranti sono aperti per l’occasione e domenica 21 novembre, complice la bella giornata di sole, una lunga fila di bambini con i loro genitori aspetta il proprio turno per entrare nella Casa di Babbo Natale.

La fila in attesa di visitare la Casa di Babbo Natale a Gromo domenica 21 novembre