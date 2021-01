Chi era Franco Colleoni: dal sogno della Padania all’addio alla Lega

«Padania libera». Fino a quando Franco Colleoni è rimasto nella Lega rispondeva così al telefono. Poi dopo le dimissioni dalla segreteria provinciale nel 2005 la sua strada e quella del movimento si sono divise e il Carroccio è rimasto solo il nome del suo ristorante di Brembo di Dalmine, dove ieri è stato trovato senza vita. Morto lo stesso giorno di Marco Formentini, primo (e finora solo) sindaco leghista di Milano: nel 1997 erano stati eletti insieme al Parlamento di Mantova, nelle lista dei «Democratici europei, lavoro padano».

Colleoni era un leghista duro e puro «un soldato sempre in prima fila per il movimento» lo ricorda Roberto Calderoli: «Ha iniziato a militare ad inizio anni ’90 con grande passione, prima a Dalmine, poi segretario di circoscrizione e dal 1995 assessore in Provincia». La Giunta di Giovanni Cappelluzzo che da un lato si era aperta in modo quasi rassicurante (per gli altri) alla società civile pescando a piene mani nelle associazioni, dall’altro cautelata con assessori di provata fede. Leghista, ovviamente: un monocolore che per 4 anni aveva mandato sotto qualsiasi tentativo di opposizione, pure trasversale.