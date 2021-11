Chiude l’Arlecchino in Sant’Anna a Bergamo: «Scelta di vita dopo il Covid»

Quelle porte, spalancate da oltre mezzo secolo in un via vai affezionato e familiare di clienti, si chiudono oggi per l’ultima volta con la delicatezza di un libro giunto all’ultima pagina.

L’«Arlecchino» di Piazza Sant’Anna, ristorante-pizzeria che dal 1967 ha visto scorrere un pezzo importante di storia del borgo e della città, abbassa la saracinesca. «Una scelta di vita», sospira Enrica Previtali, figlia di Franco che nel cuore degli anni Sessanta, con il socio e amico Orazio Lazzari, aveva scritto l’incipit di quest’avventura.