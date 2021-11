Cisl: «A Bergamo settore della logistica a rischio caporalato»

«La miopia degli amministratori locali rischia di far declinare la realtà della logistica in situazioni da sud del mondo: mancata pianificazione del territorio, visioni campanilistiche, politiche abitative insufficienti con il rischio di creazione di quartieri ghetto. Una rete di fattori che se non guidata in maniera adeguata creerà situazioni ingestibili».

La relazione congressuale di Antonio Scaini, segretario generale uscente della Fit Cisl Bergamo, al capitolo “logistica”, regala un pugno allo stomaco della platea:«questo settore ha riportato nei nostri uffici storie di caporalato simili, se non uguali, a quelle che settori come l’agricoltura e l’edilizia hanno conosciuto anni fa. Occorre tornare a fare sindacato nei posti di lavoro, un’azione spesso contrastata e vietata dalle aziende committenti proprietarie delle strutture al cui interno si muovono tutti i giorni centinaia di lavoratori».