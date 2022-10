Città Alta, si è spento il sorriso di Lina: con il marito fondò il ristorante «Da Mimmo»

È mancata ieri notte a 91 anni Angelina Scopelliti, conosciuta da tutti come Lina. Insieme a Mimmo Amaddeo, scomparso nel 2017, ha fondato e portato avanti la storica attività di ristorazione «Da Mimmo» che dal 1956 in Città Alta accoglie e delizia i palati di bergamaschi, visitatori e turisti. La coppia si trasferisce nel 1953 da Reggio Calabria a Milano, mentre tre anni più tardi arriva nel capoluogo orobico. Il ristorante ha inizialmente aperto i battenti al posto dell’attuale Mimì, sempre in via Colleoni e davanti all’attuale location.