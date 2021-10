Col monopattino sulla Briantea: 18enne investito da un’auto

L’incidente sulla Briantea, all’altezza di Ponte San Pietro poco prima delle 18 di venerdì 15 ottobre. Un giovane di 18 anni, di Ambivere, stava guidando il suo monopattino quando ha perso il controllo del mezzo e si è spostato dal bordo della strada più al centro della carreggiata. Dietro di lui una vettura che stava sopraggiungendo: inevitabile l’urto.

Il ragazzo è caduto a terra con traumi al bacino. Immediati i soccorsi, sul posto un’ambulanza e una auto medica. Il 18enne è stato trasferito all’ospedale di Bergamo in codice rosso. Il giovane non ha fortunatamente perso conoscenza e ora si trova al Papa Giovanni di Bergamo. L’incidente ha causato problemi al traffico, a quell’ora già congestionato. Le code si sono formate anche per un altro incidente , avvenuto tra due auto intorno alle 18.30 a Bonate Sotto , in via XXV aprile con una donna di 32 anni ferita lievemente. Anche a Mozzo alle 19 un terzo scontro , tra una macchina e uno scooter, ha causato lunghi incolonnamenti con le forze dell’ordine impegnate a regolamentare il traffico.