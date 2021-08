Comuni al voto, sfuma l’ipotesi del terzo mandato

Tramonta, per questa tornata, l’ipotesi di «prolungamento» per chi ha già alle spalle 10 anni da sindaco. In Parlamento non ci sono i tempi in vista delle «Amministrative» di ottobre». L’invito: «Se ne parli per il futuro».

Le chance erano già al lumicino, ma nella serata di mercoledì,alla vigilia del Consiglio dei ministri, sembravano aver ripreso leggermente quota, con indiscrezioni sul fatto che il provvedimento fosse ancora al vaglio del governo. Ieri invece, proprio da fonti governative, seppur informali, sarebbe arrivata la conferma: per il terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra i tremila e i quindicimila abitanti si richiede un provvedimento che passi dal Parlamento. E sebbene dei progetti di legge che vanno in questa direzione siano già depositati, a oggi non ci sono i tempi tecnici per arrivare all’approvazione, tanto più che le elezioni sono ormai state indette (per domenica 3 e lunedì 4 ottobre) ed è scattato il conto alla rovescia per la presentazione delle liste, entro mezzogiorno del 4 settembre. Rimane quindi delusa, almeno per questa tornata, l’istanza dell’Anci, che aveva chiesto con forza questa possibilità, sia evidenziando come altre cariche elettive (dal parlamentare al consigliere regionale) non abbiano un limite di mandati, sia sottolineando come potesse essere una misura «tampone» per far fronte alla crescente difficoltà di individuare candidati per il ruolo di primo cittadino.