Con l’estate si spegne l’ultimo semaforo sulla provinciale 91 della Valle Calepio

La conferma arriva dalla Provincia, via l’impianto lungo l’asse che si collega al Basso Sebino e a lago Opera attesa da decenni. Il vicesindaco: «Durante i lavori che dureranno circa due mesi la strada non sarà bloccata».

Cade l’ultimo semaforo sulla provinciale 91, l’ultimo «posto di blocco» rimasto su una delle infrastrutture più trafficate di tutta la Bergamasca, quella che dal Basso Sebino corre fino alle porte della città, al Cassinone. La conferma è arrivata nelle scorse ore da Via Tasso: a Villongo, lì dove il semaforo regola il puzzle di incroci fra viale Italia, via Silvio Pellico e via Puccini, entro l’estate arriverà il tanto atteso rondò, progettato e finanziato (400mila euro) proprio dalla Provincia.

L’annuncio segue un incontro fra l’Amministrazione comunale di Villongo, che da anni promette di spegnere l’ultimo impianto semaforico della ’91, e il consigliere provinciale delegato alle Infrastrutture Mauro Bonomelli: con il progetto di fattibilità già approvato da Via Tasso, ora impegnata nella progettazione definitiva, il vicesindaco di Villongo, Mario Ondei, in corsa (anche se ancora ufficiosamente) per le elezioni amministrative, può finalmente snocciolare qualche dettaglio e abbozzare un primo cronoprogramma.