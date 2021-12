«Contagi alti, ma gli ospedali tengono». Locatelli: la scuola in presenza verrà tutelata

Il professor Locatelli: «Omicron è maggioritaria. Dobbiamo accelerare il più possibile con i vaccini». Le nuove regole: «Sulla gestione dei contatti è stata fatta una scelta molto pragmatica per non bloccare il Paese».

La curva si alza ancora e taglia un aspro traguardo simbolico: oltre 100mila casi in 24 ore nell’intero Paese, 126.888 per l’esattezza giovedì 30 dicembre. Due anni di pandemia hanno abituato all’imprevedibilità del virus e alla calibrazione delle contromisure; il 2021 ha mostrato l’efficacia dei vaccini e la solidità dei numeri che poggiano sulla forza della scienza. Ma la sfida pandemica è costantemente aperta, e chiama continuamente a nuove decisioni. Il delicato e decisivo bilanciamento degli interessi in gioco – la tutela della salute, suprema, e la pragmatica quotidianità del Paese – ha portato alla nuova bussola sulla gestione delle quarantene: misure che danno garanzie ai vaccinati e ribadiscono ulteriormente il valore dell’immunizzazione. Oltre le feste, poi, mentre Omicron s’appresta a diventare prevalente, c’è la ripresa delle scuole: e la scuola in presenza «verrà tutelata e preservata, sarà l’ultima cosa che si andrà a toccare», mette in chiaro il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, perché l’apprendimento è «un prioritario investimento sul futuro».

Professore, siamo a quasi 130mila nuovi casi in un giorno. Cosa significa questa progressione?