«Contagi in aumento tra i bambini». Locatelli: necessario vaccinare anche loro

Cautela e chiarezza, prudenza e certezze. L’intreccio di scienza e numeri restituisce l’affresco del presente pandemico: il rialzo della curva epidemiologica, rilevabile su scala europea, vede però l’Italia reggere e mantenere la tinta bianca. L’architrave è in quei precetti noti ma sempre decisivi: vaccinazioni – tra i temi d’attualità c’è l’importanza dell’allargamento all’età pediatrica, quando approvata dalle autorità regolatorie – e mascherine, distanziamento e igienizzazione, le direttrici per un autunno-inverno in sicurezza. Ma occorre «evitare di cadere nell’errore di considerare il problema completamente superato. Non lo è: dobbiamo stare attenti, e soprattutto continuare con le strategie note», specifica il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in prima linea da oltre un anno e mezzo nella lotta al Covid.

Professor Locatelli, il virus sta rialzando la testa?