Contro il parcheggio selvaggio

in piazza Cittadella arrivano i plinti

Un argine contro il parcheggio selvaggio in piazza Cittadella. Una parte dei blocchi di arenaria destinati come dissuasori al centro piacentiniano saranno posizionati all’interno della piazza che di fatto è l’ingresso principale al centro storico, luogo ancora assediato dalle auto in attesa della «liberazione» che scatterà con l’apertura del parcheggio della Fara.