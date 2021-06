Contro un muretto a Bonate Sopra, muore un 67enne in scooter

Lo schianto intorno alle 8.30 di giovedì 17 giugno, in via Roma: un uomo di 67 anni in sella a un grosso scooter è morto in un incidente stradale. Sul posto due ambulanze e un’auto medica.

L’incidente all’altezza del civico 78: dalle prime informazioni pare che il 67enne abbia perso il controllo della sua moto, probabilmente a causa di un malore, finendo contro un muretto che costeggia la strada. Immediati i soccorsi, inutili tutti i tentativi di salvare il motociclista che è deceduto a causa dei gravi traumi. Sul luogo dell’incidente i Carabinieri di Bergamo e la Polizia locale di Bonate Sopra e Bonate Sotto.