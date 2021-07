Controlli anti-Covid nei locali dell’Isola: tre bar sanzionati a Bonate

Nel corso della serata di venerdì 30 luglio, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro, supportati dai colleghi del Nas di Brescia e dalle Unità cinofile di Orio al Serio, hanno eseguito dei controlli agli esercizi pubblici dell’Isola bergamasca, principalmente bar e ristoranti, con particolare riferimento al rispetto della normativa anti-Covid, riscontrando diverse irregolarità ed elevando sanzioni per 3 mila e quattrocento euro.

Diverse le irregolarità individuate, riconducibili sia agli aspetti sanitari che amministrativi. In particolare, i militari hanno sanzionato in via amministrativa un bar di Bonate Sotto per una somma complessiva di 2.000 euro per aver messo in vendita prodotti scaduti. Un’ulteriore sanzione di 1.000 euro è stata contestata ad un locale di Bonate Sopra per la carenza igienica degli ambienti di preparazione e vendita degli alimenti. Infine, un altro locale di Bonate Sotto è stato sanzionato per 400 euro per l’inosservanza delle misure di contenimento epidemico, per la mancanza di dispositivi adeguati di sanificazione, ovvero di gel disinfettanti.