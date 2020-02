Coronavirus, sette casi al Papa Giovanni Anche una famiglia dal Trentino

I numeri sono cresciuti, in 24 ore. Gli esperti se lo aspettavano, così come ci si aspettava anche l’aumento vertiginoso dei «tamponi» per i test ai casi sospetti. A domenica 24 febbraio, in tarda serata, erano 7 i ricoverati con esito positivo al test da coronavirus all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (che è l’unica struttura individuata come centro di riferimento provinciale dalla Regione Lombardia, avendo un reparto attrezzato di Malattie infettive per questo tipo di emergenze): quattro residenti nel territorio orobico e tre, ovvero una famiglia (padre, madre e figlio), trasferita da Trento dove è stata riscontrata la positività, ma residente a Soresina, in provincia di Cremona, quindi nell'area vicinissima al focolaio che si è sviluppato nel Lodigiano.