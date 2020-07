Coronavirus in provincia di Bergamo Una settimana senza decessi - Infografica

Zero decessi per quattro giorni consecutivi in Lombardia. E per una settimana di fila in provincia di Bergamo. Una serie positiva lunga come mai negli ultimi mesi, in cui il coronavirus ha causato la morte di migliaia di persone. È il chiaro segnale che l’epidemia, ora, non ha più l’impatto di marzo e aprile. Sembrava che il dato dei decessi dovesse essere l’ultimo ad azzerarsi e invece nei mesi di giugno e luglio le intense attività di screening hanno fatto emergere molti contagiati asintomatici . In provincia di Bergamo, infatti, non si registrano più ricoveri con i sintomi «classici» come la polmonite interstiziale . Anche le terapie intensive sono ormai quasi vuote.

Il bilancio totale