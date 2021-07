Corridore bergamasco muore durante una gara di ultra trail in Valle d’Aosta

Un corridore che partecipava al Gran Trail Courmayeur è morto poco dopo l’inizio della gara da 100 chilometri, partita alla mezzanotte di sabato 10 luglio . L’uomo, un bergamasco di 61 anni, è stato trovato a terra all’altezza di Dolonne, circa dieci minuti dopo lo start della gara di corsa in montagna che si svolge ai piedi del versante italiano del Monte Bianco. Una delle ipotesi è che sia stato vittima di un malore. Il medico intervenuto sul posto ha constatato il decesso. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.

La vittima è Zaverio Zamblera, di 61 anni, residente Carobbio degli Angeli, atleta del gruppo Runners Bergamo . Dopo la segnalazione via radio «il medico di servizio ha raggiunto immediatamente il luogo, a soli 800 metri dalla partenza, constatandone il decesso», fa sapere l’organizzazione, che in una nota «si stringe attorno alla famiglia e agli amici del corridore in questa dolorosa circostanza».