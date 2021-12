Corsa ai tamponi anche nella Bergamasca: 15mila al giorno. Code e test quasi esauriti

C’è chi deve lavorare e non s’è convinto a vaccinarsi, quindi avanti un tampone dopo l’altro. Ci sono poi premurosi: sono già vaccinati, ma prima delle feste vogliono la sicurezza di essere negativi. E poi, ancora, chi deve viaggiare. Messe a sistema le variegate platee, il risultato è evidente: una corsa al tampone mai vista, con farmacie e centri privati presi d’assalto. Ma visto che il virus si moltiplica, c’è pure un altro filone: chi il test lo deve fare perché positivo o contatto stretto, con i «punti tampone» sotto stress. I numeri, come sempre, sono la bussola: negli ultimi sette giorni la Lombardia ha sommato 825.152 tamponi antigenici (i «rapidi»), di cui ben 461.932 tra martedì, mercoledì e ieri. A questi si aggiungono 252.283 molecolari in una settimana, impiegati in particolare per il contact tracing e, in misura minore, per i viaggi di più ampio raggio. Si viaggia così a oltre 150mila test giornalieri in Lombardia, una stima di più di 15mila al dì in Bergamasca.

Il fronte delle farmacie