Corsarola, parte il «cantiere pilota»: si rifanno gli impianti dopo 60 anni

L’assessore Marco Brembilla lo chiama «cantiere pilota». Montare e smontare, in Città Alta, riserva sempre sorprese. Figuriamoci se si tratta di mettere mano alla Corsarola, la «regina» delle vie del centro storico, «inviolata» da sessant’anni, se non per qualche rattoppo qua e là.

Così i lavori che partiranno da metà gennaio per rifare i sottoservizi, nel tratto di via Colleoni tra la chiesa del Carmine e piazza Mascheroni, serviranno anche per capire come muoversi poi. «È un primo tratto sperimentale non molto lungo, circa 140-150 metri, – entra nel dettaglio il titolare dei Lavori pubblici –, per vedere cosa troviamo scavando. Quando si tratta di Città Alta, infatti, è sempre un po’ un punto interrogativo». La collaborazione con la Soprintendenza (che ha approvato il progetto, passato nei giorni scorsi in Giunta) è stretta, con alcune indicazioni da rispettare: gli scavi previsti saranno meno profondi del deposito archeologico noto a oggi e un archeologo sarà sempre presente lungo le fasi del cantiere, in caso di ritrovamenti di interesse storico. La tabella di marcia è serrata: «Bisogna concludere entro fine marzo, per la ripresa della stagione turistica», detta i tempi Brembilla. Si riprenderà poi alla fine dell’estate, da metà settembre a novembre, con un secondo lotto. «La cui portata dipenderà proprio dai risultati del “cantiere pilota”», precisa l’assessore. Una cosa però è certa: «Nel 2023 i lavori saranno sospesi, per non interferire con la Capitale della cultura». L’idea è comunque sistemare tutta la via fino a piazza Mercato delle Scarpe. Per partire sono stati stanziati 700mila euro.