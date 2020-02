Costi troppo alti e ritardi nei pagamenti Ma i buoni pasto resistono ancora

Sempre meno negozi accettano i buoni pasto, nonostante l’esplosione del settore food. Per gli esercizi alimentari in città il ticket si traduce in una tenaglia di cui meglio disfarsi, tra costi elevati di gestione e ritardi nei pagamenti.

Ma anche ristoranti, trattorie e pizzerie accettano sempre meno i buoni pasto della clientela, mentre a bar e gelaterie non conviene rifiutarli vista la notevole concentrazione di uffici pubblici. In provincia invece il buono pasto resta ancora un elemento per non perdere clientela tra bar e ristoranti, anche se tra gli alimentaristi e la grande distribuzione calano le accettazioni. I dati Ascom sulle imprese che accettano i buoni pasto tra Bergamo e provincia forniscono un quadro preciso, calcolato nell’arco temporale 2003-2020. Numeri alla mano, il dato tendenziale è preoccupante: tanti esercizi commerciali hanno rinunciato alla riscossione dei ticket. «L’attuale sistema è insostenibile – sottolinea Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo –. Bisogna distinguere tra Bergamo e provincia, in presenza di diversi fattori. Ma gli oneri cui sono sottoposti gli esercizi che li accettano incidono anche sulla qualità del servizio». Tradotto: meglio rifiutarli per chi può.