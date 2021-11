Costruisce una serra e coltiva oltre 10 piante di cannabis alte 3 metri: arrestato un 37enne

In manette lo scorso fine settimana, il giovane bergamasco aveva in casa altre 15 piante di marijuana già essiccate.

Durante il fine settimana di sabato 30 e domenica 31 ottobre i Carabinieri di Bergamo hanno arrestato un uomo di 37 anni, originario della provincia di Bergamo, per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile, insieme ai militari della Stazione Carabinieri di Trescore Balneario, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno effettuato una perquisizione all’interno di una abitazione del comune di Gorlago dove un uomo originario di quel comune, aveva messo in piedi una vera e propria serra per la coltivazione di cannabis , con tanto di strumentazione per la coltivazione. Più di 10 le piante trovate all’interno, alcune di esse alte circa 3 metri, oltre ad altre 15 circa già essiccate . Nel corso dei controlli, i militari hanno inoltre rinvenuto un barattolo contenente 80 grammi circa di marijuana già pronta all’uso. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato circa 150 dosi per la vendita al dettaglio, per un valore «commerciale» di circa 1.500 euro.