Covid, Atb: quest’anno nessun vaucher o rimborso per gli studenti

L’anno scorso per il Covid erano stati scontati 2 mesi nel rinnovo di un abbonamento annuale. Terzi: «Senza lockdown è mancato un provvedimento nazionale». Ma gli studenti sono rimasti in Dad 1 giorno su 2.

Quest’anno non ci sarà alcun voucher o rimborso per il mancato utilizzo dell’abbonamento Atb nei mesi a più colori (giallo, rosso e arancio) che hanno segnato le nostre vite ai tempi del Covid da novembre in qua. Nel 2020 era invece stato rilasciato un voucher dal valore pari a due mesi di abbonamento, tra l’altro ancora utilizzabile per i nuovi rinnovi se non scaduto nel frattempo.

La differenza sta tutta in una parolina, lockdown: quello scattato a marzo e aprile del 2020 ha avuto tra le conseguenze quasi immediate per il trasporto pubblico lo stanziamento di fondi a ristoro dei mesi non fruiti, «ma successivamente non ci sono stati provvedimenti analoghi» conferma l’assessore regionale ai Trasporti, la bergamasca Claudia Terzi: «Né possiamo provvedere noi che, ora come ora, facciamo fatica anche solo a gestire il servizio ordinario. Diverso è il caso che le singole aziende provvedano in autobomia». Arriva, per esempio, ha esteso da 10 a 12 mesi la validità degli abbonamenti annuali.