Covid, i contagi corrono tra i ragazzi: 40% in più rispetto agli adulti

Restano ancora i giovani il «serbatoio» in cui il virus pesca i nuovi contagi. Certo non con i numeri alle stelle di due mesi fa, al picco di Omicron; ma anche questo nuovo rimbalzo del virus – innescato dal mix tra rilassamento e la comparsa di Omicron 2 – vede valori epidemiologici più alti nella popolazione in età scolastica.

La conferma è in un recente report della Regione, che arriva sino alla settimana tra il 7 e il 13 marzo. In quegli ultimi giorni si sono contate 8.023 infezioni tra i bambini e gli adolescenti lombardi tra gli 0 e i 18 anni, equivalenti a un’incidenza di 466 nuovi casi ogni 100mila abitanti: si tratta di un valore del 30% superiore all’incidenza della popolazione complessiva (cioè calcolata sui lombardi di ogni età, dagli 0 ai 100 anni e oltre), che si attestava invece a quota 358. Di più: rielaborando i dati e «scompattandoli», emerge che nei lombardi oltre i 18 anni l’incidenza era di 334 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Il raffronto più preciso è presto fatto: la circolazione virale tra i minorenni era del 40% superiore a quella degli adulti. La fascia più colpita dal virus era in particolare quella dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, con un’incidenza a quota 529, seguita dalla fascia 6-10 anni (incidenza a 515) e dalla fascia 14-18 anni (incidenza a 504). La Regione sottolineava appunto che «il trend dei contagi risulta in aumento rispetto alla settimana precedente in tutte le fasce di età considerate»: valori che a partire dal 21 marzo saranno ricalcolati anche per la settimana 14-20 marzo, che prospetta una circolazione virale in ulteriore rialzo.