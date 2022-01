Covid. «Il picco non è ancora arrivato. Dopo le feste una nuova ondata»

I numeri sono esorbitanti. Si oscilla sui 20mila positivi in una settimana nella Bergamasca, sono più di 200 i pazienti ricoverati e sono stati aggiunti nuovi posti per i malati Covid. «Abbiamo aperto un reparto di 30 posti letto ad Alzano, e siamo sempre pieni tra pazienti che entrano e pazienti dimessi – sottolinea Enrico Bombana, infettivologo dell’Asst Bergamo Est -. Apriremo altri posti letto, dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia e dalle necessità. In questo momento il numero dei positivi non corrisponde a quello dei ricoverati, perché molti positivi risultano tra i vaccinati e con pochi sintomi che non necessitano di ricovero. Se consideriamo una media di 5-6 giorni di tempo di incubazione del virus, dall’Epifania in poi vedremo una nuova ondata e picco di casi legati alle festività di Capodanno, con molti che si sono si riuniti nelle case alla luce dei divieti di andare nelle piazze».

Ma la variante Omicron incide in modo decisivo sull’aumento dei contagi?