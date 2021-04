Covid, le 3 ondate a confronto. Si riapre, ma questa volta i contagi sono ancora alti

A che punto è la notte, e quanto vicina sia un’alba senza nuove eclissi, lo tratteggiano i numeri e le date. E oggi che la socialità torna quasi normale, o meglio in quell’apparente normalità di convivenza col virus, alcuni indicatori fanno intendere che lo scenario sia più rischioso rispetto alle due precedenti «date X».

Una accanto all’altra s’affiancano le tre diverse fasi epidemiche – o ondate, anche se molti considerano la recrudescenza di febbraio-marzo una appendice strettamente correlata alla seconda ondata autunnale – che si sono succedute da febbraio 2020. Scoppiata lì la prima bomba, tremendamente potente anche perché inaspettata, dopo un ferreo lockdown si è dapprima ripartiti gradualmente con le attività produttive dal 4 maggio 2020 e poi dal 18 maggio hanno riaperto anche bar e ristoranti, quel che accade da oggi. Per la seconda ondata, la data che fa da parametro è l’11 gennaio: dopo le feste natalizie con un’altalena di colori uguale per tutto il Paese, da quel momento tornò il classico meccanismo a zone con valutazione settimanale introdotto per la prima volta a novembre, e la Lombardia ripartì dall’arancione. Da oggi, come noto, si scrive una pagina nuova con la Lombardia tinta di giallo.