Covid nella Bergamasca, i ricoveri crescono, ma meno dei contagi

Da due anni, il linguaggio delle metafore pesca soprattutto un vocabolo: trincea, è questa la parola che descrive gli ospedali. Stavolta a far muro, oltre al capitale umano del personale sanitario, ci sono anche i vaccini e l’effetto si legge dai numeri: perché se anche il contagio aumenta, avvicinandosi al picco (peraltro ben più contenuto delle precedenti ondate), la pressione sulle strutture sanitarie è sensibilmente più bassa.

Il punto di partenza è inciso nei valori di ieri, che indicavano in Bergamasca un’incidenza di 88 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. Se si ricerca nelle precedenti ondate – guardando alla fase «ascendente», cioè di crescita, come appunto lo sono questi giorni – un valore simile di incidenza (che è l’indicatore della circolazione virale), si ritrovano infatti numeri molto più alti di ricoverati. Ieri in Bergamasca quelli «ordinari» erano 64 (41 al «Papa Giovanni», 6 ad Alzano, 17 nelle strutture dell’Asst Bergamo Ovest da cui però non sono arrivati aggiornamenti): il 14 febbraio 2021, quando nella terza ondata l’incidenza orobica era a quota 89, i ricoverati negli ospedali bergamaschi erano 208; il 29 ottobre 2020, quando la seconda ondata aveva incidenza 86, i ricoverati erano 190. Confronto simile per le terapie intensive: ieri i bergamaschi in rianimazione erano 8 (tutti al «Papa Giovanni»); il 14 febbraio 2021 erano invece 26, il 29 ottobre 2020 erano 20 (ma la seconda ondata ebbe un’escalation dell’incidenza rapidissima e la pressione ospedaliera salì soprattutto da novembre). In pratica, a parità di incidenza (contagio) complessivamente i ricoverati si sono ridotti di circa due terzi.