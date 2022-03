Crisi economica, pandemia e guerra: cresce anche l’emergenza abitativa

«La crisi economica, finanziaria e pandemica ha provocato una forte tensione abitativa, che affonda le proprie radici nelle difficoltà reddituali di una quota della popolazione esclusa o marginalizzata dai processi produttivi e di accumulazione, che non è riuscita e non riesce ad intercettare le reti di protezione sociale e relazionali in grado di innescare processi di inclusione. È una crisi che ha finito con il manomettere il diritto costituzionale e sociale alla casa, relegando il settore dell’affitto in una posizione residuale del mercato immobiliare e, determinando un diffuso peggioramento delle condizioni abitative ed un allargamento delle aree sociali del disagio, della è povertà e del rischio abitativo. Alcuni diritti dei lavoratori ritenuti universali conquistati con le lotte sindacali, rischiano di non poter essere esercitati da tanti lavoratori, pensionati e inquilini, e qui, la necessità del Sindacato di ottenere tavoli di confronto con le istituzioni politiche e amministrative per ottenere risultati a salvaguardia dai ridimensionamenti drastici a quelle tutele sociali già compromesse dalla copertura universalistica».