Cristian, vita da soccorritore da 30 anni: «Io e Hakkin, in simbiosi nelle ricerche»

Ogni anno 45-50 interventi dei Vigili del fuoco negli ambienti più disparati: «L’esempio di nonno e papà in casa».

«La simbiosi con Hakkin va oltre il lavoro. In servizio siamo sempre assieme: arriviamo al turno e smontiamo assieme». Cristian Franzoni ha 46 anni, è nato a Treviglio dove vive con la compagna Barbara Egi. Ha due figli e da trent’anni opera nel soccorso: dal 2008 è vigile del fuoco coordinatore al comando di Bergamo, dove dal 2012 fa parte del nucleo cinofilo. Ma dal 1992 è anche volontario sui mezzi della Croce rossa, dove ha lavorato come autista soccorritore dal 2003 al 2008, quando ha vinto il concorso per diventare vigile del fuoco. Corpo con il quale aveva già dimestichezza, essendo diventato volontario al distaccamento di Treviglio fin dal 1995, dopo l’anno di militare trascorso al comando provinciale dei pompieri. Dove lavora ancora oggi, da professionista.