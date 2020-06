Criterio antivirus sparito in cinque giorni Sequestrate circolari al ministero

«Una persona che manifesta un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un’altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica».

È uno dei criteri elencati nella circolare del ministero della Salute del 22 gennaio 2020 per identificare i casi sospetti di Covid-19. Sopravvissuto solo cinque giorni, perché nella seguente circolare ministeriale, datata 27 gennaio, di questo parametro non c’è traccia. Restano quelli riferiti a infezioni respiratorie acute abbinate a viaggi o residenze in Cina, a contatti con casi sospetti o confermati di Covid-19 e addirittura al fatto di aver visitato o lavorato «in un mercato di animali vivi a Wuhan». Criteri labili e già superati a quella data, che indirizzavano l’attenzione soprattutto sui cittadini cinesi, secondo quanto raccontato da alcuni medici sentiti come persone informate dei fatti dagli inquirenti della Procura di Bergamo, come ha riportato ieri il nostro giornale. Se il parametro fosse stato mantenuto nella circolare successiva si sarebbe potuto intercettare il virus con almeno tre settimane di anticipo, senza arrivare al 23 febbraio, giorno in cui all’ospedale di Alzano furono scoperti i primi due pazienti positivi della Bergamasca? È la domanda che si stanno ponendo in piazza Dante.