D-Day del certificato verde: controlli automatici in Same, nessun disagio in Tenaris e Brembo - Foto e video

Nessun disagio per i lavoratori dello stabilimento della Tenaris Dalmine nel primo giorno di Green pass obbligatorio esteso a tutti i lavoratori pubblici e privati. Le tute blu addette al primo turno di lavoro (ore 6), infatti, hanno varcato i cancelli muniti di certificazione verde da poter esibire in caso di richiesta. I controlli sono stati effettuati dalla guardiania - già di solito deputata ai controlli ai varchi d’ingresso - su un centinaio di dipendenti tutti in possesso del certificato verde. I controlli sono stati effettuati non solo su tutti gli operai ma anche sul personale di servizio. La suddivisione su turni (i prossimi alle 14 e alle 22) e la differenziazione dei varchi d’accesso ha consentito procedure veloci grazie anche alla collaborazione dei dipendenti.

