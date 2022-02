Da gennaio nella Bergamasca 162 morti per Covid, ma la letalità è crollata: i dati

Venerdì altri sette decessi nella Bergamasca, 77 in tutta la regione. Contagi ancora in calo. Fontana: tutti i parametri sotto la media nazionale.

Il virus ieri s’è portato via altre 7 vite in Bergamasca, e 77 nell’intera Lombardia. Lo stillicidio un poco s’attenua, rispetto agli ultimissimi giorni, ma sicuramente sarà l’ultimo a esaurirsi. Perché mentre i contagi hanno imboccato la decrescita e la pressione ospedaliera vive un lento ma costante allentamento, i decessi continuano a rappresentare la nota aspra. Dall’inizio del 2022 la Bergamasca ha registrato 162 morti per Covid, più di 4 al giorno in media, all’interno di un bilancio che sale a 2.412 vittime nell’intera Lombardia (69 al giorno in media).

La progressione – in cui si intrecciano gli effetti di Delta e Omicron – è tracciata dalla media mobile, cioè dall’indicatore che «anestetizza» le oscillazioni quotidiane e fornisce l’indicazione della tendenza al di là degli sbalzi giornalieri. In Bergamasca il 2022 si è aperto alla media mobile di un decesso giornaliero, ma già il 2 gennaio si è saliti a 2; poi a una media di 3 decessi dal 12 gennaio, a 4 dal 16 gennaio: dal 20 gennaio a oggi, poi, si oscilla a una media tra i 5 e i 7 decessi giornalieri. La Lombardia aveva iniziato l’anno a una media mobile di 24 decessi giornalieri, già l’11 gennaio è praticamente raddoppiata (47 decessi) e il 25 gennaio ha raggiunto una media di 90 decessi giornalieri; da quel momento è iniziata una lieve discesa che ha portato ieri a una media attorno a quota 76. I valori assoluti – a volte il dato quotidiano è influenzato da ritardi di comunicazione – descrivono le due giornate più nere: il 20 gennaio la Lombardia ha pianto 131 vittime di cui 15 in Bergamasca, poi lo scorso giovedì le vittime sono state 125 nella regione di cui 12 solo in Bergamasca. Si è però sensibilmente ridotta la letalità, cioè il rapporto tra il numero di positivi e le vittime causate dal virus. Allargando lo sguardo all’intera ondata, tra dicembre 2021 e ieri in Bergamasca si sono contati 112.393 casi e 188 morti (26 decessi a dicembre 2021 e appunto 162 da gennaio 2022): il tasso di letalità è così allo 0,17%, nella seconda ondata – quella paragonabile a livello di stagione – si era invece tra l’1 e il 2%: si è ridotta indicativamente di 10 volte. In Lombardia, da dicembre a ieri sono state oltre 1,2 milioni le infezioni e 3.121 i decessi: la letalità è allo 0,24%, nel periodo tra il 1° dicembre 2020 e il 4 febbraio 2021 era al 4% (un anno dopo si è ridotta di 17 volte).