Da La Marianna a Bonacina Carni passando per Il Saraceno: altre 11 «attività storiche» in Bergamasca

Regione Lombardia ha riconosciuto «attività storiche» altri 11 esercizi bergamaschi, tre in città e otto in provincia.

Sono 162 le nuove attività storiche, fra le quali 11 in provincia di Bergamo, riconosciute da Regione Lombardia per l’impegno profuso nel tempo e le tradizioni tramandate negli anni. Queste realtà si vanno ad aggiungere alle 2.234 imprese già iscritte all’elenco regionale relativo alle «attività storiche e di tradizione». Le new entry riguardano 89 negozi, 46 locali e 27 botteghe artigiane, che vanno ad arricchire l’elenco regionale, salito in totale a ben 2.396 imprese.

«Le attività storiche sono realtà straordinarie, che rappresentano un patrimonio economico e di tradizioni socioculturali dei nostri territori molto importante – ha affermato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Guido Guidesi –. Sono l’immagine più bella del saper fare lombardo, unico e incomparabile, che fa della Lombardia un’eccellenza nel mondo».