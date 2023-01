Da oggi al via i saldi: occhio alle trappole dell’ «e-commerce»

Con l’inizio dei saldi invernali, da oggi (5 gennaio) e fino a domenica 5 marzo, arrivano gli inviti a mettere in guardia i consumatori dalle possibili truffe. Anche Cyber Guru, società nata in Italia nel 2017 per creare una cultura diffusa della sicurezza informatica, stila la lista dei consigli facili da seguire per evitare di cadere in trappola o di ospitare, inconsapevolmente, «spioni» all’interno dei nostri device. «Solo a novembre 2022, il 4% di tutti i nuovi siti creati legati allo shopping erano illegittimi – fanno presente gli esperti informatici – e il 17% di tutti i file malevoli distribuiti via mail erano relativi a ordini, consegne e spedizioni». Insieme alle opportunità generate dall’e-commerce si rischia però di incappare in truffe organizzate da cyber criminali. Nel 2022, infatti, quasi un italiano su tre (27,2%) è stato vittima di una truffa informatica, mentre il 15,3% ha subito un raggiro dovuto a una falsa identità.