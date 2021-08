Da sabato 28 agosto ritorna «Fungolandia» con tante novità

Torna anche quest’anno l’appuntamento fisso di inizio settembre con la festa del fungo in Alta Valle Brembana. Dal 28 agosto al 5 settembre 2021, infatti, si terrà la sedicesima edizione di «Fungolandia», l’evento, organizzato da Altobrembo , dedicato al mondo dei funghi. «Questa edizione – spiega Andrea Paleni, presidente di Altobrembo –, a seguito dell’emergenza Covid-19 e con l’obiettivo di garantire lo svolgimento di iniziative in sicurezza, assume un’impostazione diversa dal solito, in continuità con l’edizione 2020, che si è svolta con tutti gli accorgimenti necessari.