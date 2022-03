Da sterpaglie a grande parco urbano. Brusaporto, ecco «Il bosco di Fede»

Tempo di inaugurazione per il nuovo parco urbano di Brusaporto, un’area verde di circa 12.000 metri quadrati, che si allarga nella parte nord del paese, al di là del cimitero comunale, fra via Rimembranze e via per Seriate. Terminati i lavori di pulizia, allestimento e piantumazione, durati circa un anno, l’amministrazione comunale chiama a raccolta tutta la comunità, in particolare i bambini delle scuole elementari con le loro famiglie, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione e benedizione della nuova area verde, denominata «Il bosco di Fede», prevista per domani, alle 10, in via Rimembranze. «Il nuovo parco urbano “Il bosco di Fede” è intitolato ad un bambino della scuola elementare, che è venuto a mancare recentemente – aggiunge il sindaco Rossi –. Inauguriamo il bosco il 12 marzo (domani, ndr), perché è il giorno del suo compleanno, avrebbe avuto 7 anni. Così, come le piante, anche lui, nel ricordo, crescerà insieme noi».