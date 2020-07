Dai 10 milioni (di lire) al boom low cost Il mezzo secolo di sfide dell’aeroporto

Attilio Vicentini, Carlo Pesenti, Aldo Davanzali, Angelo Bartoli, Aldo Farina, Carlo Andrea Coltri, Luigi Ciocca e Bernardo Sestini: ecco il primo Consiglio d’amministrazione della società per l’aeroporto civile di Bergamo Orio. In una parola sola, Sacbo.

L’atto di nascita formale è datato 16 luglio 1970 «presso la Camera di Commercio dove sono stati discussi i problemi inerenti l’aeroporto e i servizi Bergamo-Roma affidati ad Itavia» si legge su L’Eco di Bergamo del giorno dopo. I primi soci sono Camera di Commercio, Aeroclub, Unione Industriali, Italcementi, Itavia, Banca Popolare di Bergamo, Banca Provinciale Lombarda e Credito Bergamasco. Provincia e Comune aderiranno in un secondo momento, non perché non credessero al progetto, ma per questioni di natura economica.