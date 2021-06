Dalla Regione 106 milioni per la sanità: nove arriveranno nella Bergamasca

Nove milioni e 230 mila euro. Per la sanità bergamasca arriveranno nuove risorse dalla Regione, da spendere con interventi mirati su temi precisi: manutenzione, riqualificazione e opere urgenti, messa in sicurezza (soprattutto antisismica e antincendio), acquisto di macchinari e strumentistica ad alta tecnologia per sostituire quella giunta a «fine vita» . È quanto prevede il «programma regionale straordinario degli investimenti per la sanità», approvato lunedì 21 giugno dalla giunta di Palazzo Lombardia su proposta di Letizia Moratti, vicepresidente oltre che assessore al Welfare. Il totale dei fondi messi sul piatto, nell’ottica di una risposta di sistema che contribuisca sì alla lotta contro il Covid ma – soprattutto – guardi anche oltre ammonta a 106,5 milioni di euro, di cui appunto 9.230.000 per le realtà della Bergamasca; quello orobico è il terzo stanziamento più consistente tra le province lombarde, dopo quelli per il Bresciano (21.430.000 euro) e per il Milanese (47.578.800 euro).

A beneficiarne saranno le Asst, le Ats, le fondazioni Ircss (gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico) e l’Areu . Per Letizia Moratti «si tratta di un programma di interventi decisamente importante che va nella direzione di realizzare opere strutturali, acquisire nuovi macchinari e strumentazioni, anche con l’obiettivo di andare a ridurre le liste d’attesa, oltre all’innovazione tecnologica legata ai sistemi di pagamento per le prestazioni erogate all’interno delle strutture». Questi ultimi 106,5 milioni di euro, rimarca la Regione, si aggiungono ai «40 milioni di euro già finanziati lo scorso 3 marzo per i piani di investimento aziendali destinati a interventi di manutenzione ordinaria finalizzata al mantenimento del patrimonio immobiliare e tecnologico delle aziende sanitarie». Altri 3,5 milioni, infine, sono stati investiti per l’innovazione tecnologica e in particolare per il potenziamento del pagamento elettronico.