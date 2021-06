Dall’A4 a Pontesecco fino al rondò delle Valli: il 2022 sarà l’anno delle rotatorie

«Diciamo che se tutto dovesse andare in porto come previsto, e non ho motivo per dubitarne, la questione circonvallazione sarebbe sistemata per gli anni a venire». Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità, indica il semiarco che contiene la città e punta l’attenzione sui rondò. Rigorosamente al plurale.

Iniziamo dal pezzo grosso: «Quello dell’autostrada è in mano ad Aria, l’agenzia regionale, e mi dicono che la progettazione sia in fase esecutiva. Considerando che i fondi sono del Patto per la Lombardia, gli stessi del rondò di Pontesecco, l’assegnazione dei lavori dovrebbe essere per fino anno e quindi il cantiere partire per l’inizio del 2022».