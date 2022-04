Dall’animatore al commesso, Leolandia cerca 60 nuove figure

Leolandia, che in media occupa 600 persone tra dipendenti fissi e stagionali, annuncia una nuova campagna recruiting in vista della stagione estiva che comporta il ritorno a pieno regime di tutte le attività del parco. La ricerca coinvolge per il momento 60 posizioni: tra le figure più richieste, operatori per le attrazioni, commessi e «personaggi character», ovvero animatori. Aperte posizioni anche per addetti alla ristorazione, ai giochi a premio e all’assistenza clienti, a cui si affianca un caposquadra pulizie e mantenimento del parco.