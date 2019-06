Dall’incidente alla vita piena d’energia

Una seconda nascita dopo il coma

Ogni metamorfosi, anche la più piccola, come un bruco che diventa farfalla, ha il sapore di un miracolo. Nel caso di Alessio Tavecchio il cambiamento è stato straordinario, radicale, e a generarlo è stato un gravissimo incidente stradale: oggi è per tutti «Il ragazzo che nacque due volte», come dice il titolo di uno dei suoi libri.