Delitto Carol Maltesi, Davide Fontana condannato in appello all’ergastolo

La Corte d’Assise d’appello di Milano ha condannato all’ergastolo Davide Fontana, il bancario 45enne che nel gennaio 2022 ha ucciso e fatto a pezzi la 26enne Carol Maltesi, sua vicina di casa, con la quale aveva avuto una breve relazione. L’uomo ha ucciso la ragazza nella casa di lei a Rescaldina, nel Milanese, colpendola con un martello alla testa per poi finirla tagliandole la gola. I resti della giovane furono trovati nei boschi di Paline di Borno, al confine con la Valle di Scalve. La Corte ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, che erano cadute in primo grado. L’uomo per questo era stato condannato a trent’anni.