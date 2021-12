Delitto Colleoni, il pm chiede 22 anni e mezzo per il figlio di Franco. La difesa: assoluzione

Una nuova fase del delitto Colleoni. Mercoledì 15 dicembre il pm Emanuele Marchisio ha chiesto 22 anni e sei mesi per Francesco Colleoni, 35 anni, in cella dal 2 gennaio con l’accusa di aver ucciso il padre Franco.

L’ ex segretario provinciale della Lega Nord è stato ucciso al culmine di un litigio esploso nel cortile del ristorante di famiglia «Il Carroccio» di Dalmine, dove l’imputato lavorava come cuoco. Il pm ha ricordato in Tribunale diversi elementi centrali che inchioderebbero il 35enne: la foto scatta dalla mamma nella mattinata del giorno dell’omicidio, alle 8.17, nella quale Francesco «non ha escoriazioni in volto e sulle mani». Durante l’interrogatorio, dopo la morte del padre, il 35enne è invece ferito e secondo il pm le contusioni «sarebbero il frutto della colluttazione con il padre». Di rilievo anche la traccia del sangue trovata sul retro della felpa di Francesco.