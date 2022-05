Delitto di via Novelli, la compagna in aula: «Mi ha guardato, due sospiri poi è morto»

«Quando si è alzato da terra aveva la maglietta e i pantaloncini di jeans inzuppati di sangue. Io gli ho detto: “Vieni”. Lui ha preso il sacchetto con dentro le bottiglie di birra e ha fatto qualche passo verso di me. Barcollava, non è arrivato ai gradini dove eravamo seduti prima. È stramazzato e nella caduta la bottiglia di birra s’è rotta. L’ho trascinato verso i gradini. Non riuscivo a dire nulla. Io e mia figlia (all’epoca dodicenne, ndr) ci siamo guardate. Non c’era nessuno per strada. Il mio compagno mi ha guardato, non ha detto una parola. Ha fatto due sospiri, poi basta».

Sono gli ultimi istanti di vita di Marwen Tayari, il 34enne tunisino accoltellato alle 13 dell’8 agosto scorso in via Novelli, e a raccontarli in aula è stata la compagna Eleonora Turco, 37 anni, di Terno d’Isola . Una testimonianza lucida e sofferta, interrotta da qualche lacrima che ha indotto il presidente della Corte d’assise Giovanni Petillo a sospendere per qualche minuto l’udienza. A pochi metri da lei c’era Alessandro Patelli, giardiniere di 19 anni, ora agli arresti domiciliari, che seguiva contrito - come aveva fatto nella prima udienza -, senza quasi alzare lo sguardo dal banco degli imputati . È accusato di aver sferrato sei coltellate a Tayari per futili motivi, che potrebbero intravedersi nel racconto di Eleonora Turco (il difensore Enrico Pelillo, sostiene invece che Patelli ha agito per paura, dopo che la vittima l’aveva trascinato a terra).