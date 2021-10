Discoteche bergamasche pronte per ripartire. «Ora però serve personale che torni a lavorare nei locali»

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che allenta le strette anti-Covid e prevede la riapertura delle discoteche con capienza che «non può comunque essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso». Le nuove disposizioni entrano in vigore lunedì prossimo, 11 ottobre e, in caso di violazione delle regole su capienza e green pass, dalla seconda violazione scatterà la sanzione della chiusura.

«Siamo di fatto l’ultima categoria a riaprire, dopo oltre 14 mesi di chiusura - sottolinea Paolo Visinoni, presidente del Gruppo Gestori sale da ballo Ascom Confcommercio-Silb Bergamo -. Sono stati mesi difficili, in particolare per i costi di affitti, personale e operatori dello spettacolo. Le perdite stimate sono del 90% per chi ha potuto attutire l’impatto dell’emergenza con le aperture estive ma chi non poteva contare su spazi esterni ha chiuso il 2020 con un bilancio totalmente in rosso ».