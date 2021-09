Dolore a Lovere per l’istruttore Cai 54enne, morto in montagna in Valcamonica

Il Cai di Lovere piange uno dei suoi istruttori, Luca Ducoli, morto a 54 anni sulla parete ovest del Pizzo Badile Camuno, sul territorio comunale di Ceto in Valcamonica.

Ha insegnato ad arrampicare a tantissimi giovani, lui che la montagna e le pareti verticali le aveva nel sangue e quel mondo lo frequentava, con costanza e preparazione, da quarant’anni. Ieri però una fatalità l’ha tradito.

Abitava con la sua famiglia alla Corna di Darfo Boario Terme e qui lavorava come odontotecnico nello studio Dentart aperto insieme a un socio, ma anche a Lovere era di casa, grazie all'impegno nel Club alpino in qualità di istruttore nazionale di arrampicata libera.