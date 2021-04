Domenica in centro ancora pienone e i parchi presi d’assalto

Tanta gente in giro sì, ma rispettosa delle regole. È il bilancio dell’ultima domenica in zona arancione, che è coincisa con il 25 Aprile. Se sabato pomeriggio erano stati presi d’assalto il centro città e la Corsarola, nella giornata di ieri i cittadini - complice il bel tempo - hanno scelto principalmente i parchi e le aree verdi. Qualche assembramento si è registrato solo nella zona di piazza Pontida. In generale, però, la situazione è stata sotto controllo e migliore rispetto a quella di sabato, quando le forze dell’ordine erano dovute intervenire più volte in centro utilizzando anche l’altoparlante per sciogliere i numerosi assembramenti di giovani, soprattutto nella zona del Sentierone, Largo Rezzara e piazza della Libertà.

Da parchi a Città Alta