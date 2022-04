Donna morta in auto nell’Adda: arrestato il convivente per omicidio volontario aggravato

Gli inquirenti non avevano escluso nessuna ipotesi su quanto accaduto nella serata di martedì 19 aprile a Fara Gera d’Adda dove un’auto è finita nel vicino fiume. A bordo c’era una coppia: la donna, Romina Vento, 44 anni, è morta e l’uomo, Carlo Fumagalli, si è salvato nuotando fino a a raggiungere la riva. Nella notte l’uomo, 49 anni, è stato arrestato dai Carabinieri di Treviglio perché ritenuto responsabile di aver provocato la morte per annegamento della propria compagna : nella tarda serata di ieri, spiegano gli inquirenti in una nota, mentre conduceva l’autovettura di famiglia con a bordo la convivente, transitando lungo l’argine del fiume Adda, si è lanciato con la Peugeot station wagon bianca in acqua. Allo stato l’accusa per l’uomo è di omicidio volontario aggravato.