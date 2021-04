«Dosi? Usate al 97% . Ed è già capitato di farsele prestare»

C’è da incastrare, rivedere, aggiustare. Tutto in corsa. Un po’ perché il piano consegne continua a cambiare, anche parecchio. Un po’ perché gli stop and go dei vaccini (leggi AstraZeneca e, nelle scorse ore, Johnson & Johnson) richiedono un lavoro di ricalcolo della campagna non indifferente. Soprattutto in una fase in cui, le dosi, scarseggiano. «Il vero dato critico è quello – osserva Massimo Giupponi, direttore di Ats Bergamo –. Abbiamo usato il 97% delle dosi arrivate, limitando le scorte al 3%. Fino ad ora non ci siamo mai trovati nella condizione di rimanere senza vaccini, ma solo grazie ad un lavoro di aggiustamento continuo: è capitato, per esempio, di doverne chiedere in prestito ad Ats vicine». Ma come funziona la complessa catena di programmazione che dalla struttura commissariale arriva fino a Bergamo? Il direttore di Ats ne illustra i principali anelli ad incastro.

Partiamo dal principio. Come ci arriva sul portale di Poste uno slot disponibile a Chiuduno, piuttosto che a Spirano o a Dalmine?