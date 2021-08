Due mesi in zona bianca: i casi sono aumentati ma decessi giù del 94%

La parabola del contagio ora può imboccare la direzione della discesa. Con un’inclinazione ancora abbastanza attenuata, che disegna in sostanza un plateau con tendenza al ribasso, la curva dell’incidenza suggerisce che i giorni più critici dell’ondata estiva sono alle spalle. E inizia, questa discesa, praticamente a due mesi esatti dall’esordio della nuova fase di convivenza col virus, cioè da quel 14 giugno che ha posto per la prima volta la Lombardia e la Bergamasca in zona bianca, la fascia più attenuata delle restrizioni. Due mesi dopo, nonostante l’ondata estiva, l’incidenza del virus è sempre rimasta sotto la «famosa» soglia di 50 nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti: vale per la Lombardia, arrivata a un picco di 46 l’8 agosto, e a maggior ragione per la Bergamasca, che dopo l’apice a quota 30 (6 agosto) ora è a 23, la terza più bassa tra tutte le province italiane (solo Campobasso e Asti hanno valori inferiori). Ancor più importante: i ricoverati in Bergamasca sono il 70% in meno di quelli che si contavano all’inizio della zona bianca, mentre in Lombardia la riduzione è del 50%.

La circolazione del virus