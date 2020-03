È a casa il neonato ricoverato a Bergamo

Nati bimbi negativi da mamme contagiate

In questi giorni di angoscia per i tanti morti per contagio, di estrema fatica per medici e infermieri ormai allo stremo per l’ondata inarrestabile di malati colpiti dal coronavirus, ci sono anche importanti segnali che fanno sperare nel futuro.